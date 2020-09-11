Бывшая жена известного украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", показала себя в необычном виде
На фото Ирина показалась в голубом топе, косухе и юбке. Образ красотка дополнила стильными очками, а на руках можно увидеть сумочку. Волосы у Морозюк были распущены, пока звезда красовалась перед зеркалом и снимала себя на телефон. Как можно заметить, модель стояла в лифте. На втором фото уже Ирина была в комнате и без косухи. Красотка показалась в кроссовках, топе и короткой юбке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать, "Пушка, снимай остальное!".
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Сообщалось, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка засветила завидные изгибы.
В этот раз Ирина опубликовала сториз, записывая селфи возле зеркала. Модель появилась в отражении, демонстрируя невероятную фигуру в коротком черном топе и леггинсах.
Мы писали, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка показала себя в разных образах.
На фото красотка позировала в белом топе и штанах. Образ звезда дополнила стильными очками и сумочкой, пока стояла перед зеркалом. Ирина, так зовут девушку, оставила волосы распущенными, а сама снимала себя на телефон, а в другой руке держала еще один.
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