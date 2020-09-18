Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина показала себя в необычном виде

На кадрах красотка позировала в кофте, которую расстегнула и под ней был виден черный топ. Образ дополнила Ирина голубыми лосинами, а также очками. Волосы у Морозюк собраны были в хвост, одной рукой которые она взяла и оттянула. Звезда смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя пухленькие губы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь фото оказалось в сторис Инстаграм, но так и хочется сказать: "Шаловливая кошечка, лучший вид".

Сообщалось, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина восхитила фигурой, нарядившись в тесное бикини.

Так, на опубликованном снимке Ирина позирует в крохотном бикини, обнажив на камеру роскошные места. Как можно заметить, белье не выдержало внушительных форм красотки.

Мы писали, что экс-жена украинского футболиста Николая Морозюка показала себя во всей красе.

Девушка собрала весьма модный лук, которым поспешила поделиться с поклонниками. На ней были джинсовые шорты-юбка и бежевый топ с татуировками. Красотка сделала высокий хвост и стояла красовалась возле зеркала.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка еле вместила "подружек" в крохотный топ

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