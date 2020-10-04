Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", не втомлюється спокушати ідеальними видами

Ірина Морозюк нерідко постає в жарких образах, спокушаючи своїми бездоганними вигинами, пише Politeka.net. Красуня опублікувала у своєму Instagram одне з найгарячіших фото в стильному образі.

Модель постала у короткому топіку, який тримався на грудях, завдяки зав'язочці посередині.

Виріз дав зовсім небагато поглянути на бюст зірки. Зверху, на плечі, блондинка накинула смугастий піджак.

Струнка талія і красивий живіт - це тіло виглядає неймовірно. Незвичні лосини з вирізом в районі стегна обтягнули п'яту точку.

Зірка Інстаграма дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"Сьогодні без поста, можна так ? 😋 ",- поцікавилася розкішна дівчина у своїх шанувальників.

За 16 годин пост зібрав понад 4000 тисяч лайків і багато коментарів.

"Іра вміє 🔥 🥵 одягнутися😍!", "Лосини просто шедевр😍🔥", "Ох і wow , ***дец 🔥", "Оу, а білизна присутня під цим нарядом", "Це ж Іра в своєму репертуарі", "Хотів би я мати таку дружину, як ти! Я заздрю твоєму чоловікові! 😇 😇 😇 😢 😢 😢 ", "Шикарний вигляд !👍 ", "Красуня❤️❤️❤️💪🇺🇦🇺🇦", "лялечка🔥", " Ракета,бомба, петарда😋 🍓 🔥", "можна без лосин?", "Ти така гаряча", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Морозюк сиділа в напівпрозорій маєчці з величезним декольте. Зірка, швидше за все, не одягала трусики, показуючи оголені ноги. Зірка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери, показуючи руку. На ній повзала маленька змія.

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