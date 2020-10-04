Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", не устает соблазнять идеальными видами

Ирина Морозюк нередко предстает в жарких образах, соблазняя своими безупречными изгибами, пишет Politeka.net. Красотка опубликовала в своем Инстаграм одно из самых горячих фото в стильном образе.

Модель предстала в коротком топике, который держался на груди, благодаря завязочке посередине.

Вырез дал совсем немного взглянуть на бюст звезды. Сверху, на плечи, блондинка накинула полосатый пиджак.

Стройная талия и красивый живот - это тело выглядит невероятно. Необычные лосины с вырезом в районе бедра обтянули пятую точку.

Звезда Инстаграма смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Сегодня без поста, можно так ? 😋", - поинтересовалась роскошная девушка у своих поклонников.

За 16 часов пост собрал более 4000 тысяч лайков и много комментариев.

"Ира умеет 🔥🥵 одеться😍!", "Лосины просто шедевр😍🔥", "Ох и wow ,***дец 🔥", "Оу, а белье присутствует под этим нарядом", "Это же Ира в своём репертуаре", "Хотел бы я иметь такую ​​жену, как ты! Я завидую твоему мужу! 😇😇😇😢😢😢", "Шикарный вид !👍", "Красотка❤️❤️❤️💪🇺🇦🇺🇦", "Куколка🔥", "Ракета,бомба,петарда 😋🍓🔥", "Можно без лосин?", "Ты такая горячая", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Морозюк сидела в полупрозрачной маечке с огромным декольте. Звезда, скорее всего, не надевала трусики, показывая оголенные ноги. Звезда оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, показывая руку. На ней ползала маленькая змея.

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