Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина показала, как проводит время в спортзале

На кадрах красотка показалась в лосинах и топе, через которые прямо выпирала грудь. Ирина решила оставить волосы распущенными, а сама почти лежала на коврике для занятий и тренировала ногу. Девушка смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя свою точеную фигуру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Соблазном мужчину еще никто не удержал. Опасна женщина не та, которая держит за трусы, а та, которая держит за душу. Красивые слова", - написала Морозюк под кадрами.

Фанаты посмотрели ролик более 4 тысяч раз и написали комментарии:

"Ируня, золотые слова", "Все стареют, но душа остается молодой", "Пафос и ничего большего.. У тебя нет души. Ты грешная!!", "Что это за упражнение? Какую группу мышц Вы качаете?)", "Правда".

Сообщалось, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина восхитила фигурой, нарядившись в тесное бикини.

Так, на опубликованном снимке Ирина позирует в крохотном бикини, обнажив на камеру роскошные места. Как можно заметить, белье не выдержало внушительных форм красотки, из-за чего они буквально «выпрыгнули» из купальника.

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