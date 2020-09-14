Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина восхитила фигурой, нарядившись в тесное бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Ирина позирует в крохотном бикини, обнажив на камеру роскошные места. Как можно заметить, белье не выдержало внушительных форм красотки, из-за чего они буквально «выпрыгнули» из купальника.

Рядом с ней можно заметить спортивного и подтянутого бывшего мужа Николая. Однако слов восхищения со стороны поклонников не было, поскольку кадр был опубликован в Сторис.

До этого мы рассказывали, что скандальная бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина похвасталась подтянутыми формами

На фото Ирина показалась в белом топе, немного прозрачном, а также голубых штанах. Морозюк показала себя с применением фильтра, у нее на глазах был боевой раскрас. Волосы красотка оставила распущенными, а сама демонстрировала свою фигуру и грудь максимально близко, что можно увидеть и тату над топом. На втором фото экс-жена уже потянула рукой за штаны, делая кадр максимально соблазнительным.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется написать: "Пушка, завидная невеста".

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка затянула свои завидные места мини-топом

А еще Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка специально задрала распутное мини прямо посреди улицы

Также Politeka сообщала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка вышла на прогулку без лифчика, заставив мужчин краснеть