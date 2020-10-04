Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина взбудоражила пикантным видео

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Ирина опубликовала забавное видео с отдыха. Красотка в короткой струящейся юбке и соблазнительном топе играла на пианино, которое стояло на улице. Девушка низко наклонилась, исполняя на инструменте «Собачий вальс».

В процессе игры начал дуть сильный ветер, который задрал юбку Ирины, обнажив ее аппетитную «пятую точку» в стрингах. Девушка не растерялась и продолжила играть, демонстрируя общественности свои подкачанные ножки и соблазнительные бедра.

«Еще один мой талант», - игриво подписала видео Морозюк.

Как известно, сейчас Ирина отдыхает в Турции, откуда делится впечатляющими фото в купальниках и роскошных нарядах.

Отметим, что Ирина стала известной в сети как жена Николая Морозюка. До брака с известным футболистом ее фигурка была еще не такой идеальной. За годы тренировок и при помощи косметических процедур Ирина смогла стать настоящей светской львицей, которая без стыда демонстрирует свое тело.

Так, недавно мы публиковали архивное фото девушки, на котором она позировала в крохотном бикини, обнажив роскошные места. Белье буквально не выдерживало внушительных форм красотки, из-за чего грудь чуть не выпрыгнула из купальника.

Напомним, что Ирина Морозюк похвасталась безупречной фигурой в ультра-мини: "Ты самая красивая...".

Как сообщала Politeka, Ирина Морозюк поиграла завидными объемами в мини-топе: "Шикарный вид!".

Также Politeka писала, что Ирина Морозюк взбудоражила развратной позой в мини-бикини: "Ну ты дала, мать".