Колишня дружина українського гравця Миколи Морозюка, колишнього футболіста "Динамо", показала себе і поставила запитання

На фото красуня позувала у відвертому бікіні, яке переважно складалося з мотузочок. Образ Ірина доповнила стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Дівчина спокусливо вигнулася на кадрі, демонструючи всі свої достоїнства. Морозюк не соромилася свого тіла, тому фото вийшло дуже пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пацани, у мене ось питання У вам )

Ось, наприклад, коли Вам подобається дівчина, як ви оцінюєте свої шанси ?

І чи оцінюєте ви їх взагалі ? Перш ніж приступати до залицянь і чекати взаємної реакції", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Переглядаю рахунок в банку", "як мінімум подобається борода, не впали вже", "це прекрасно", "вогняна", "спираюся на гаманець, вік жінки і можливості для реалізацій себе".

Повідомлялося, що колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина показала себе у відвертому вигляді.

На Ірині короткі джинсові шортики і відвертий купальник, практично не приховує апетитних грудей дівчини.

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