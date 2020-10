View this post on Instagram

Пацаны , у меня вот вопрос у вам ) Вот , к примеру , когда вам нравится девушка , как вы оцениваете свои шансы ? И оцениваете ли вы их вообще ? Прежде чем приступать к ухаживаниям и ждать взаимной реакции. Мне просто интересно как это у вас происходит🤷🏼‍♀️ Вот допустим я приведу вам пример как работает это у девушек. За всех не могу отвечать , но за большое количество точно. Возьмём Тимати ( чисто для примера) практика доказывает , смотря на его бывших , ему нравятся высокие , длинноногие девушки, с модельной внешностью☝🏼 поэтому я бы не пыталась претендовать на его сердце , так как абсолютно не соответствую его вкусу. Поняли , да ? А чем руководствуетесь вы ?