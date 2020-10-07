Бывшая жена украинского игрока Николая Морозюка, бывшего футболиста "Динамо", показала себя и задала вопрос

На фото красотка позировала в откровенном бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Образ Ирина дополнила стильными очками, а волосы оставила распущенными. Девушка соблазнительно выгнулась на кадре, демонстрируя все свои достоинства. Морозюк не стеснялась своего тела, поэтому фото вышло очень пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Пацаны , у меня вот вопрос у вам ) Вот , к примеру , когда вам нравится девушка , как вы оцениваете свои шансы ? И оцениваете ли вы их вообще ? Прежде чем приступать к ухаживаниям и ждать взаимной реакции. Мне просто интересно как это у вас происходит🤷🏼‍♀️ Вот допустим я приведу вам пример как работает это у девушек. За всех не могу отвечать , но за большое количество точно. Возьмём Тимати ( чисто для примера) практика доказывает , смотря на его бывших , ему нравятся высокие , длинноногие девушки, с модельной внешностью☝🏼 поэтому я бы не пыталась претендовать на его сердце , так как абсолютно не соответствую его вкусу. Поняли , да ? А чем руководствуетесь вы ?

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"Пацаны , у меня вот вопрос у вам )

Вот , к примеру , когда вам нравится девушка , как вы оцениваете свои шансы ?

И оцениваете ли вы их вообще ? Прежде чем приступать к ухаживаниям и ждать взаимной реакции", - написала Ирина.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Просматриваю счёт в банке", "Как минимум нравится борода,не пались уже", "Это прекрасно", "Огненная", "Опираюсь на кошелёк, возраст женщины и возможности для реализаций себя".

Сообщалось, что бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя в откровенном виде.

На Ирине короткие джинсовые шортики и откровенный купальник, практически не скрывающий аппетитной груди девушки. 

Напомним, бывшая жена звезды «Динамо» Морозюка эффектно присела в супер-откровенном наряде

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