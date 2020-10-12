Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина показала, як зустріла понеділок

На фото красуня позувала в косусі і міні, доповнивши образ стильними окулярами. Волосся Ірина зібрала в два вузли, а на ногах можна побачити довгі панчохи. Зірка стояла в ліфті, знімаючи себе на телефон в дзеркало. Варто відзначити, що у Морозюк це одна з улюблених локацій, екс-дружина часто робить там Селфі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, так як кадр був опублікований в сторіс, але так і хочеться написати: "гармата, знімай інше".

Повідомлялося, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка Ірина, постала не тільки в спокусливому вбранні, але і позі.

Ірина позувала в чорному обтягуючому топіку. З вузького одягу вистрибувала груди і, здавалося, що зараз опиниться зовні.

Також красуня позувала в тісних бордових лосинах, бездоганно обтягнули стрункі ніжки.

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Красуня сфотографувалася, на краю ванної з широко розсунутими ногами. Пляжний образ красуні довершили сонцезахисні окуляри і бейсболка, повернена козирком назад.

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