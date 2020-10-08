Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала "самый сок" в крохотном бикини
Звезда Инстаграма неустанно хвастается идеальными формами, которые заработала благодаря занятиям в спортзале, пишет Politeka.net.
Красотка предстала на одном из новых фото в голубом микро-бикини. Ирина скрестила тонкие лямки, завязав их на затылке. В результате округлости соединили два треугольных лоскутка ткани.
Модель пальцами натянула лямки крохотных плавок, подчеркнув изгибы. Дополнили пляжный образ различные аксессуары.
Пышная грудь, плоский животик и бедра красивой формы - выглядит головокружительно.
Без пластики больно смотреть: постаревшие Пугачева и Ротару ошарашили внешним видом, фото
Волочкова окончательно потеряла стыд, появившись перед публикой в трусах: "Мне даже повод не нужен"
Экс-солистка "Серебро" распахнула пиджак, засветив соблазнительное белье: "Ух, какая горяченькая"
37-летний Комаров из "Світ навиворіт" ошеломил заявлением из больницы: "Жалею, что..."
За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
"Морозюк нервно курит😂", "Можно не 700 грн а встречу с тобой", "Красивая😍", "Огонь 🔥", "Грациозная", "Классное тату", "Красота💞", "Честно, восхищаюсь !!!!!🤗🤩😍", "Красивая, креативная, вы зажигалка просто💞", "Бизнес-леди", "Ракета", "Фигура 🔥", "Впечатляющая, горячая, дурманящая, жаркая, жгучая, знойная, интригующая, колоссально-магнетическая❤❤❤", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Морозюк предстала в коротком топике, который держался на груди, благодаря завязочке посередине.
Вырез дал совсем немного взглянуть на бюст звезды. Необычные лосины с разрезом в районе бедра обтянули пятую точку.
Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк предстала в синем атласном мини-платье. Тонкую талию красотка подчеркнула черным поясом. Девушка опустила тонкую бретельку, а также приподняла подол и без того короткого наряда. Модель блеснула большой татуировкой на бедре.
Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка задрала боди, показав самые пикантные места
А еще Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка ослепила подкачанной фигуркой в коротком топе, горячие кадры
Также Politeka сообщала, что бывшая жена Морозюка задрала юбку, раскрыв секрет идеальной фигуры