Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала "самый сок" в крохотном бикини

Звезда Инстаграма неустанно хвастается идеальными формами, которые заработала благодаря занятиям в спортзале, пишет Politeka.net.

Красотка предстала на одном из новых фото в голубом микро-бикини. Ирина скрестила тонкие лямки, завязав их на затылке. В результате округлости соединили два треугольных лоскутка ткани.

Модель пальцами натянула лямки крохотных плавок, подчеркнув изгибы. Дополнили пляжный образ различные аксессуары.

Пышная грудь, плоский животик и бедра красивой формы - выглядит головокружительно.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Морозюк нервно курит😂", "Можно не 700 грн а встречу с тобой", "Красивая😍", "Огонь 🔥", "Грациозная", "Классное тату", "Красота💞", "Честно, восхищаюсь !!!!!🤗🤩😍", "Красивая, креативная, вы зажигалка просто💞", "Бизнес-леди", "Ракета", "Фигура 🔥", "Впечатляющая, горячая, дурманящая, жаркая, жгучая, знойная, интригующая, колоссально-магнетическая❤❤❤", - написали пользователи сети.

Напомним, Ирина Морозюк предстала в коротком топике, который держался на груди, благодаря завязочке посередине.

Вырез дал совсем немного взглянуть на бюст звезды. Необычные лосины с разрезом в районе бедра обтянули пятую точку.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк предстала в синем атласном мини-платье. Тонкую талию красотка подчеркнула черным поясом. Девушка опустила тонкую бретельку, а также приподняла подол и без того короткого наряда. Модель блеснула большой татуировкой на бедре.

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