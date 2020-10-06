Жена легенды и тренера "Динамо" Олега Гусева показала себя и рассказала о рекламе

На фото красотка показала себя в кроссовках, штанах и белом бюстгальтере. Звезда села на край кресла, взявшись рукой за пианино. Волосы у девушки были распущены. Маша, так зовут жену Гусева, демонстрировала подтянутый живот. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Недавно у одного известного блогера увидела рекламу классного нижнего белья , хвалебную , естественно. Решила заказать , смутила очень маленькая цена. Ну ,думаю , доверяю рекомендации. На фото - все супер. Приехала жесть , в лучших традициях Aliexpress, ни размер , ни качество не соответствуют заявленному", - написала Маша.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"Шикарная", "Это очень правильно! Не люблю блоггеров, которые рекламируют все подряд только бы платили или только бы повысить охват", "100 раз сталкивалась, на фото бомба а в жизни", "Великолепно".

Сообщалось, что бывшая жена экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина показала идеальную фигуру в облегающем наряде.

«Я согласна, что для того чтобы построить счастливые отношения, вообще не имеет никакого значения какой у тебя возраст, вес и внешность. Только одинаковые цели, взгляды и принципы», - говорится в сообщении.

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