Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина показала, как встретила понедельник

На фото красотка позировала в косухе и мини, дополнив образ стильными очками. Волосы Ирина собрала в два узла, а на ногах можно увидеть длинные чулки. Звезда стояла в лифте, снимая себя на телефон в зеркало. Стоит отметить, что у Морозюк это одна из любимых локаций, экс-жена часто делает там селфи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, так как кадр был опубликован в сторис, но так и хочется написать: "Пушка, снимай остальное".

Сообщалось, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина, предстала не только в соблазнительном наряде, но и позе.

Ирина позировала в черном обтягивающем топике. Из узкой одежды выпрыгивала грудь и, казалось, что сейчас окажется снаружи.

Также красотка позировала в тесных бордовых лосинах, безупречно обтянувших стройные ножки.

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Красотка сфотографировалась, на краю ванной с широко раздвинутыми ногами. Пляжный образ красотки довершили солнцезащитные очки и бейсболка, повернутая козырьком назад.

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка обтянула свои богатства крохотными лоскутками ткани

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