Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина показала, как держит тело в тонусе

На фото красотка позировала в синем топе и лосинах, а образ дополнила белыми кроссовками. Ирина показала упражнение возле желтых фишек, а потом между ними пробежала боком. Морозюк, как можно заметить, тренировалась в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется: "Ух, какая крупнокалиберная пушка".

Сообщалось, что экс-жена бывшего капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина впечатлила роскошными формами в одной майке.

Так, на опубликованном снимке Морозюк позирует в тесной майке, элегантно двигаясь на камеру. Из-за того, что под топом ничего не было, в кадр попало явно лишнее. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать.

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Так, модель предстала на этот раз в распахнутом пиджаке, не скрывающем ее идеальной груди. На ногах девушки – обтягивающие брюки, благодаря которым фанаты могут вдоволь насладиться аппетитными формами Ирины.

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