Бывшая жена экс-капитана «Динамо» Ирина Морозюк посветила великолепными изгибами, нарядившись в одно боди

Снимок знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«Если кроссовки, то….» - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии Морозюк позирует в одном боди, эффектно присев возле камеры. Благодаря этому, можно было оценить красоту знаменитости, что и сделали ее поклонники.

«Это страйк», «это не может быть настоящим», «какая вы шикарная», «хороша Ирунчик», «огонь вид», «там на беленьком, порезалась?», «вид на миллион», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина, предстала не только в соблазнительном наряде, но и позе

Ирина позировала в черном обтягивающем топике. Из узкой одежды выпрыгивала грудь и, казалось, что сейчас окажется снаружи.

Также красотка позировала в тесных бордовых лосинах, безупречно обтянувших стройные ножки.

Высокие коричневые сапоги, клетчатая рубашка и аксессуары дополнили образ жаркой блондинки.

Звезда приняла жаркую позу, расставив ножки.

За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, в том числе в виде смайликов.

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