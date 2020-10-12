Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина, предстала не только в соблазнительном наряде, но и позе 

Звезда Инстаграм показала шикарную фигуру, которую заработала в спортзале, пишет Politeka.net. Ирина позировала в черном обтягивающем топике. Из узкой одежды выпрыгивала грудь и, казалось, что сейчас окажется снаружи. 

Также красотка позировала в тесных бордовых лосинах, безупречно обтянувших стройные ножки. 

Высокие коричневые сапоги, клетчатая рубашка и аксессуары дополнили образ жаркой блондинки. 

Звезда приняла жаркую позу, расставив ножки. 

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"Без какой-либо смысловой нагрузки 🙌🏽 Просто красивая 😈", - написала Ирина. 

За полчаса пост собрал более 1000 лайков и много комментариев, в том числе в виде смайликов. 

"Спору нет. Ты красивее всех на свете. 😉🇺🇦", "Где гуталин покупала?", "ты выйдешь за меня замуж 😅", - написали пользователи сети. 

Напомним, Ирина Морозюк предстала на одном из фото в голубом микро-бикини. Ирина скрестила тонкие лямки, завязав их на затылке. В результате округлости соединили два треугольных лоскутка ткани. 

Модель пальцами натянула лямки крохотных плавок, подчеркнув изгибы. Дополнили пляжный образ различные аксессуары.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк сидела в полупрозрачной маечке с огромным декольте. Звезда, скорее всего, не надевала трусики, показывая оголенные ноги. Морозюк оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, показывая руку. На ней ползала маленькая змея.

Пользователи сети были восхищены образом модели. 

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😍🐍

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