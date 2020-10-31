Бывшая жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка, модель Ирина, показала, как приготовилась к взрослым играм на Хэллоуин
Звезда в каждом своем посте в Инстаграм поражает яркой внешностью и соблазнительными образами, пишет Politeka.net. В этот раз Ирина разгорячила поклонников своим перевоплощением. (Чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы)
На видео сначала модель появилась в невзрачной кофте, которую срывает и предстает в жарком образе распутной школьницы.
Морозюк надела белый топик с кокетливыми завязочками посередине. Наряд оголил упругий живот, а расстегнутые пуговицы позволили полюбоваться пышным бюстом.
На звезде были также мини-шорты в клеточку и с кокетливым черным кружевом по бокам. Яркая помада на губах, очки, и нарисованный подтек крови завершили жаркий образ.
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Ирина схватила черный пояс, который завязала на руках.
"Счастливого Хэллоуина", - написала модель.
За три часа пост собрал более 16 тысяч лайков и много комментариев.
"Кисуля очкастенькая", "Даже Кент должен возбудится от такого 🔥🔥🔥", "Настоящий хэллоуин)))", "Ириша, куда подъехать?", "Мое сердце остановилось", "Супер", "Труселя шо бронижилет👍", "Вы мега секси 👏 круто....несите это в массы...долой комплексы😉", "Образ плохой ,кровожадной школьницы очень даже идет Вам😈", "Только дайте знать где вы находитесь 😂😂😂😂 Красивая😍🔥", "действительно идеально👍👍", - написали пользователи сети.
Напомним, Ирина Морозюк позировала в цветных штанах и бикини на веревочках. Красотка лежала на шезлонге, а образ дополнила бейсболкой с надписью "Королева".
Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка задрала ножки в образе распутной школьницы
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