Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, экс-игрока "Динамо", Ирина показала себя в спортзале

На кадрах Ирина позировала в штанах и топике. Последний был настолько маленьким, что бюст прямо выпирал из него. Девушка сидела на спортивном снаряде, расставив ноги. Рядом можно увидеть мужчину, который смотрел на Морозюк во время съемки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Загляденье, взгляд не оторвать".

Сообщалось, что бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка без устали соблазняет своих фолловеров безупречными формами.

Так, модель предстала на этот раз в распахнутом пиджаке, не скрывающем ее идеальной груди. На ногах девушки – обтягивающие брюки, благодаря которым фанаты могут вдоволь насладиться аппетитными формами Ирины.

Мы писали,. что бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина взбудоражила пикантным видео.

Красотка в короткой струящейся юбке и соблазнительном топе играла на пианино, которое стояло на улице. Девушка низко наклонилась, исполняя на инструменте «Собачий вальс».

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