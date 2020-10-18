Экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", Ирина, появилась в интересном образе

Звезда Инстаграма покорила пользователей сети своей яркой внешностью, пишет Politeka.net. Ирина активно занимается спортом, от чего ее тело выглядит просто невероятно.

Бывшая жена футболиста хвастается фигурой в разных интересных нарядах, как, например, в одном из последних сториз.

Ирина предстала в белой рубашке с галстуком на шее, а также в короткой плиссированной юбочке. Экс-жена футболиста напоминала распутную школьницу в откровенном образе: "Так горяча!"

Также на модели были белые гольфики и туфли на высоком каблуке.

В руке она держала красный колокольчик, в который позвонила. Позже она улыбнулась, закинув ножки на кресло. При этом оголились бедра красотки.

Вид Ирины получился смелым и притягательным, впрочем, как всегда.

Кадры не собрали много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Ирина Морозюк позировала в черном обтягивающем топике. Из узкой одежды выпрыгивала грудь и, казалось, что сейчас окажется снаружи.

Также красотка позировала в тесных бордовых лосинах.

Высокие коричневые сапоги, клетчатая рубашка и аксессуары дополнили образ жаркой блондинки.

Ранее сообщалось, что Ирина Морозюк предстала в штанах и топике. Последний был настолько маленьким, что бюст прямо выпирал из него. Девушка сидела на спортивном снаряде, расставив ноги. Рядом можно увидеть мужчину, который смотрел на Морозюк во время съемки, возможно, это был тренер.

Снимок также был обнародован в сториз.

Напомним, бывшая жена звезды "Динамо" Морозюка еле удержала бюст в опасном декольте

А еще Politeka писала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка широко расставила ноги в тесных лосинах

Также Politeka сообщала, что бывшая жена экс-динамовца Морозюка обтянула свои богатства крохотными лоскутками ткани