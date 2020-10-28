Бывшая жена экс-игрока "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась отдыхом

На фото Ирина позировала в цветных штанах и бикини на веревочках. Красотка лежала на шезлонге, а образ дополнила бейсболкой с надписью "Королева". Девушку снимали сверху, пока она тянула руки вверх. На фото можно заметить и знаменитое тату в виде поцелуя губ на груди. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь кадр был выброшен в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Бестия".

Мы сообщали, что жена известного украинского футболиста Николая Морозюка Ирина похвасталась своими достижениями на отдыхе.

«Талантливый человек - талантлив во всем. Тяжелее чем я думала, особенно встать. Инструктор давал 0 шансов как для первого раза», - написала Морозюк под фото.

Сообщалось, что бывшая жена экс-капитана «Динамо» Ирина Морозюк посветила великолепными изгибами, нарядившись в одно боди.

На опубликованной фотографии Морозюк позирует в одном боди. Благодаря этому, можно было оценить красоту знаменитости, что и сделали ее поклонники.

«Это страйк», «это не может быть настоящим», «какая вы шикарная», «хороша Ирунчик», «огонь вид», «там на беленьком, порезалась?», «вид на миллион», - пишут они.

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