Краще не потраплятися у нього на шляху

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Усик показав вправи для захисту від ударів

Як повідомляє Politeka.net, відеозапис тренування знаменитого спортсмена з'явився в YouTube (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). Олександр в синьому спортивному костюмі, білих кросівках і червоній головній пов'язці зайняв позицію у спеціального тренажера, який імітує атакуючу людину.

Боксер змусив тренувальний снаряд обертатися і ухилявся від ударів, присідаючи, відходячи назад і відбиваючи його в сторону. Усик наочно продемонстрував, як можна уникати кулаків агресора, в цій справі дуже важлива реакція, швидкість і вміння. У якийсь момент боєць недостатньо відхилив голову, і снаряд ковзнув по його голові.

"Вушко зачепило. Бачив?",- вказав Олександр на свою промашку, але не відступив, а лише прискоривши темп тренування.

Користувачі соцмережі почали навперебій коментувати здібності Усика і бажати йому нових звершень:

"Саня, давай, тренуйся добре. За тебе багато людей вболівають💪. Ваську Привіт, нехай скоріше повертається і доведе що він кращий. Сань, успіхів тобі і міцного здоров'я"; "харизматична людина👍 я бокс не особливо дивлюся. Але якщо є можливість подивитися бій Олександра,то з задоволенням"; "а ось уявіть себе на місці його противника, коли при кожному промаху або ударі в блок чуєш слова "с..ка " і бачиш усмішку на обличчі Усика 😂"; " блін, Краса! Можна дивитися вічно!"; "Просто красунчик!!! Наш чемпіон"; " ось і секрет перемоги! Він деморалізує".

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