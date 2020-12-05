Лучше не попадаться у него на пути

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик показал упражнения для защиты от ударов

Как сообщает Politeka.net, видеозапись тренировки знаменитого спортсмена появилась в YouTube (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). Александр в синем спортивном костюме, белых кроссовках и красной головной повязке занял позицию у специального тренажера, который имитирует атакующего человека.

Боксер заставил тренировочный снаряд вращаться и уклонялся от ударов, приседая, отходя назад и отбивая его в сторону. Усик наглядно продемонстрировал, как можно избегать кулаков агрессора, в этом деле очень важна реакция, скорость и умения. В какой-то момент боец недостаточно отклонил голову, и снаряд скользнул по его голове.

"Ушко зацепило. Видел?", - указал Александр на свою промашку, но не отступил, а лишь ускорив темп тренировки.

Пользователи соцсети принялись наперебой комментировать способности Усика и желать ему новых свершений:

"Саня, давай, тренируйся хорошо. За Тебя много людей болеют💪. Ваське привет, пусть поскорее возвращается и докажет что Он лучший. Сань, успехов Тебе и крепчайшего здоровья"; "Харизматичный человек👍 я бокс не особо смотрю. Но если есть возможность посмотреть бой Александра,то с удовольствием"; "А вот представьте себя на месте его противника, когда при каждом промахе или ударе в блок слышишь слова "с..ка" и видишь ухмылочку на лице Усика 😂"; "Блин, красота! Можно смотреть вечно!"; "Просто красавчик!!! Наш чемпион"; "Вот и секрет победы! Он деморализирует фразой".

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