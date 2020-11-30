35-летний Джо Джойс может стать новым противником украинского боксера-чемпиона Александра Усика

Как сообщает Politeka.net, спортсмены уже сражались в лиге WSB и показали весьма интересный поединок. В ближайшее время Джойс и Усик с большой вероятностью снова встретятся на ринге, пишет Xsport, чтобы побороться за титул WBO в супертяжелом весе.

Действующий обладатель Энтони Джошуа вскоре может отказаться от этого пояса ради очень прибыльного и рейтингового боя с Тайсоном Фьюри. Боксер и его промоутер также подтвердили, что титул станет вакантным, если организация заставит бороться за него в начале 2021 года.

Накануне Джо Джойс в Лондоне одержал победу техническим нокаутом над Даниэля Дюбуа, после чего стал чемпионом Европы и Великобритании. Поверженный боксер занимал в рейтинге WBO второе место после Александра Усика. Предполагалось, что украинцу придется драться с Дюбуа, если Джошуа освободит титул, однако неожиданно победил Джойс, занимавший 11 место.

По логике боксерских турниров, Джо должен занять место побежденного противника и сразиться с Александром, оказавшись на вершине рейтинга. Сам он уже бросил вызов украинскому чемпиону в комментарии сразу после боя с Дюбуа. Стоит отметить что в 2013 боксеры дрались и тогда Усик уверенно одолел Джойса, показав более высокую скорость и технику в лиге WSB.

Существует также вероятность, что промоутеры повернут игру в другую сторону и заставят Усика боксировать с Джозефом Паркером, который жаждет вернуть один из поясов. Обоих боксеров ведет компания Matchroom Boxing, поэтому их бой организовать намного легче.

Как писала Politeka, Усик признался, что делает с женой после длительной разлуки.

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге.

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