Такої зими давно не було

В Україну вже в грудні прийдуть сильні морози аж до -26 градусів

Про те, як буде змінюватися температура в найближчі тижні, розповіли синоптики Gismeteo у своєму докладному прогнозі на грудень.

За їх інформацією, в цьому місяці буде кілька періодів похолодання. Перший розпочався сьогодні, 6 грудня, і триватиме орієнтовно до 9 числа. Другий же очікується вже в кінці місяця - приблизно на католицьке Різдво. Причому температура опуститься до -22...-25 градусів.

Найсильніше морози відчують жителі Північного Сходу України. Так, у Харківській області до 10 грудня ночами градусники показуватимуть до -9 градусів.

У свою чергу, морози, які прийдуть 25 грудня, протримаються до січня. В середньому по країні найнижчі температури очікуються 28 грудня, коли вночі очікується до -19 градусів. При цьому, рекордсменом за мінусовими температурами стане Луганська область, де в період з 25 по 30 грудня мороз розгуляється до -26 градусів. У Донецькій області буде лише трохи тепліше-до -22 градусів.

Морози, хоч і не такі сильні, торкнуться і південний схід України. У Запорізькій області з 6 по 10 грудня очікується до -6 градусів, а на Різдво похолодає до -16.

У Центральній Україні та Києві температури будуть не такими низькими. Так, з 6 по 10 грудня стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів, а в кінці місяця середня температура складе -7 градусів.

У південних областях морозів на початку місяця можна не чекати, а на Різдво температура опуститься всього до -5 градусів.

На Заході невеликий мороз до -3 градусів протримається з 7 по 9 грудня. Таких же несильних морозів можна чекати і в кінці місяця.

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