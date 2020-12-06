Такой зимы давно не было

В Украину уже в декабре придут сильные морозы вплоть до -26 градусов

О том, как будет меняться температура в ближайшие недели, рассказали синоптики Gismeteo в своем подробном прогнозе на декабрь.

По их информации, в этом месяце будет несколько периодов похолодания. Первый начался сегодня, 6 декабря, и продлится ориентировочно до 9 числа. Второй же ожидается уже в конце месяца – примерно на католическое Рождество. Причем температура опустится до -22…-25 градусов.

Сильнее всего морозы прочувствуют жители северо-востока Украины. Так, в Харьковской области до 10 декабря по ночам градусники будут показывать до -9 градусов.

В свою очередь, морозы, которые придут 25 декабря, продержатся до января. В среднем по стране самые низкие температуры ожидаются 28 декабря, когда ночью ожидается до -19 градусов. При этом, рекордсменом по минусовым температурам станет Луганская область, где в период с 25 по 30 декабря мороз разгуляется до -26 градусов. В Донецкой области будет лишь немногим теплее – до -22 градусов.

Морозы, хоть и не такие сильные, затронут и юго-восток Украины. В Запорожской области с 6 по 10 декабря ожидается до -6 градусов, а на Рождество похолодает до -16.

В Центральной Украине и Киеве температуры будут не такими низкими. Так, с 6 по 10 декабря столбики термометров опустятся до -8 градусов, а в конце месяца средняя температура составит -7 градусов.

В южных областях морозов в начале месяца можно не ждать, а на Рождество температура опустится всего до -5 градусов.

На Западе небольшой мороз до -3 градусов продержится с 7 по 9 декабря. Таких же несильных морозов можно ждать и в конце месяца.

Напомним, погода раскачает украинцев, синоптики предупредили о перепадах от морозов до +11.

Как сообщала Politeka, погода не пощадит, украинцев предупредили о резком похолодании и гололедице.

Также Politeka писала, что декабрь разорвет Украину небывалыми «плюсами», но с погодой повезет не всем.