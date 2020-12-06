Погода в Украине 6 декабря буквально разорвет страну пополам, пока одних накроют «весенние» плюсы, остальных ждут настоящие морозы
Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.
На западной Украине сегодня будет без солнца, преимущественно. А столбик термометра покажет от 0 до 4 тепла. Лишь на Закарпатье ожидаются небывалые «плюсы» от 9 до 11 градусов со знаком «плюс». Ближе к вечеру показатель опустится до 0-4 градусов со знаком «плюс».
Без дождей сегодня ожидается и на севере Украины, хотя будет существенно прохладнее. Днем от +2 до -2 по Цельсию и облачность с преимущественным прояснением. После захода солнца ситуация резко изменится: синоптики говорят про -2-10 мороза. Дождей ждать не стоит.
Жителей Киева и пригородных населенных пунктов сегодня погода побалует 0-2 мороза. А вот ближе к вечеру показатель опустится до -5-7 градусов со знаком «минус».
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Аналогичная погода будет в центральной части Украины. Здесь воздух будет в районе от -3 мороза до +2 со знаком «плюс». Осадков ждать не стоит.
Жителей приморских районов сегодня ждет солнце и небольшие тучи. Здесь воздух прогреется до -1+4 по Цельсию. Ближе к вечеру ожидается похолодание вплоть до -2-4 мороза.
Прохладнее сегодня окажется на востоке Украины. Днем зима «побалует» -1-3 градусами. А после обеда и вовсе начнет снижение, остановившись в районе -7-10 мороза.
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