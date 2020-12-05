Украинцев предупредили о прохладной погоде 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу народного синоптика Натальи Диденко в соцсети.

Так, Диденко рассказала, что завтра, в воскресенье, больше всего шансов у облачной погоды будет в западных областях и на юго-востоке, включая Крым.

В других регионах не только не предвидятся осадки, а еще и может быть довольно солнечно. Однако этому может помешать пакостный туман.

Синоптик предупредила, что в воскресенье температура воздуха ощутимо снизится.

Ближайшей ночью будет от -3 до -8 градусов, в восточных регионах страны - -5...-11 градусов, на западе и на юго-западе - от нуля до трех градусов тепла.

Также Диденко предупредила о гололедице на дорогах.

В Киеве в воскресенье осадков не предвидится, а также есть надежда на то, что выйдет солнце.

В ближайшие ночи в столице температура будет до -5...-7, на окраинах может и ниже, а днем - от нуля до -2 градусов.

При этом синоптик заверила, что такое похолодание ожидается кратковременным.

Уже во второй половине следующей недели в стране будет намного теплее.

"Понятно, что такие депрессивные туманы, скачки давления, температурные качели немного давят и давят, а ведь мы знаем, что солнце все равно будет", - написала она.

Напомним, декабрь удивит перепадом температуры, погода резко изменится.

Как сообщала Politeka, антициклон со снегом и морозами прорвался в Украину, по каким областям ударит непогода.

Также Politeka писала, что декабрь обрушит новый удар, снегом и дождями не закончится.