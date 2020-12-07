Зірки дуже люблять перевтілюватися і приміряти на себе різні образи

Politeka.net вирішила згадати найяскравіші образи актрис і співачок, коли вони наважувалися перейти на темну сторону.

Анджеліна Джолі втілила на екрані образ чаклунки Маліфісенти. Образ вдався на славу і став улюбленим для багатьох людей. Його повторюють на новорічних і хеллоунських вечірках.

Так, Катерина Кухар одного разу повторила образ відьми на ефірі «Танців з зірками». Вона виглядала чудово.

А Ольга Бузова стала Маліфісентою на останньому ефірі шоу «Льодовиковий період», в якому вона бере участь.

На "Танцях з зірками", до речі, образ спокусливих відьмочок приміряла не одна артистка. На темну сторону в різний час вирішили перейти Ольга Фреймут, Юлія Саніна і Наталія Могилевська.

А ось Леся Нікітюк приміряла образ української народної відьмочки. Так само вчинила і Оля Полякова.

Настя Каменських на Хелловін приміряла образ іспанської відьмочки, який їй дуже підійшов. Настя одягла спокусливий чорний корсет, який підкреслив її видатні форми.

Ірина Білик цього року втілила схожий образ.

А ось переможницю "Танців з зірками" Санту Дімопулос в образі відьми впізнати важко, так як вона приховала своє обличчя за маскою.

Нагадаємо, що пристрасна Анджеліна Джолі в міні задерла ніжки, позбавивши дару мови:"вона знає як...".

Як повідомляла Politeka, "озвіріла" Бузова в образі Маліфісенти позбавила чоловіків спокою:"Оо так! Це просто...»

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