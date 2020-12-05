Українська прима-балерина Катерина Кухар з проекту "Танці з зірками" здивувала витівкою з телеведучою Лесею Нікітюк У гримерці
Як розповідає Politeka, кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.
«Народна творчість. Виступаємо на корпоративах. Дорого!"- коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кухар з Нікітюк виконують запальну пісню, додаючись емоціям на камеру.
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"Вогонь, дівчатка! І це ще тверезі«,» так, дівчатка з репертуаром ви не визначилися😃» мандрівник «співала Аллегрова», «і правда кажуть, що талановиті люди - талановиті у всьому», «обожнюю», «ну, по – перше - це красиво», «хах, клас», «ви приголомшлива і який у вас прекрасний голос», "О Боже, чому ж так смішно", - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників втомленим виглядом.
«У мене сьогодні легкий стрес, я собі сьогодні не подобаюся. У мене нова зачіска, новий мейк, і я себе зовсім в ньому не відчуваю. Був сьогодні важкий день. Добре, що він закінчився ... насичений день. Розповім вам потім, скоро побачите», – каже вона.
Нагадавши, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками".
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши вбрання без білизни.
Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер.