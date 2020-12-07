Звезды очень любят перевоплощаться и примерять на себя различные образы

Politeka.net решила вспомнить самые яркие образы актрис и певиц, когда они решались перейти на темную сторону.

Анджелина Джоли воплотила на экране образ колдуньи Малифисенты. Образ удался на славу и стал любимым для многих людей. Его повторяют на новогодних и хеллоунских вечеринках.

Так, Екатерина Кухар однажды повторила образ ведьмы на эфире «Танців з зірками». Она выглядела превосходно.

А Ольга Бузова стала Малифисентой на последнем эфире шоу «Ледниковый период», в котором она участвует.

На «Танцях з зірками», кстати, образ соблазнительных ведьмочек примеряла не одна артистка. На темную сторону в разное время решили перейти Ольга Фреймут, Юлия Санина и Наталья Могилевская.

А вот Леся Никитюк примеряла образ украинской народной ведьмочки. Так же поступила и Оля Полякова.

Настя Каменских на Хеллоуин примеряла образ испанской ведьмочки, который ей очень подошел. Настя надела соблазнительный черный корсет, который подчеркнул ее выдающиеся формы.

Ирина Билык в этом году воплотила похожий образ.

А вот победительницу «Танців з зірками» Санту Димопулос в образе ведьмы узнать трудно, так как она скрыла свое лицо за маской.

Напомним, что страстная Анджелина Джоли в мини задрала ножки, лишив дара речи: «Она знает как…».

Как сообщала Politeka, «озверевшая» Бузова в образе Малифисенты лишила мужчин спокойствия: «Оо да! Это просто…».

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар внезапно запела, устроив безумное шоу в гримерке с Никитюк: «И это еще трезвые».