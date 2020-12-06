Це просто вищий пілотаж

Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила бездоганною фігурою, влаштувавши спекотне тренування в тісному вбранні

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Спробуй повторити мій день ..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому ролику Чері позує в облягаючому вбранні, демонстративно хитаючи спину. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

"Нереальні обсяги», «ти просто фантастична», «так виглядає ідеал», "дуже красиво виглядаєш", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері в розпусному образі показала свої досконалі форми.

Ана Чері побалувала шанувальників найспекотнішим чином, який тільки можна собі уявити.

Зірка записала Сторіс, поставши в топі з пікантним вирізом посередині. Тонкі білі гумки утримували тканину.

Через тонкі резиночки виставився великий бюст. Розміри форм розбурхували свідомість.

До того ж Чері піднесла камеру ближче, щоб показати свої ідеальні форми ще краще.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні