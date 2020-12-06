Американська фітнес-модель Ана Чері спокусила бездоганною фігурою, влаштувавши спекотне тренування в тісному вбранні
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Спробуй повторити мій день ..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому ролику Чері позує в облягаючому вбранні, демонстративно хитаючи спину. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
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"Нереальні обсяги», «ти просто фантастична», «так виглядає ідеал», "дуже красиво виглядаєш", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що американська фітнес-модель Ана Чері в розпусному образі показала свої досконалі форми.
Ана Чері побалувала шанувальників найспекотнішим чином, який тільки можна собі уявити.
Зірка записала Сторіс, поставши в топі з пікантним вирізом посередині. Тонкі білі гумки утримували тканину.
Через тонкі резиночки виставився великий бюст. Розміри форм розбурхували свідомість.
До того ж Чері піднесла камеру ближче, щоб показати свої ідеальні форми ще краще.
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