Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила безупречной фигурой, устроив жаркую тренировку в тесном наряде
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
«Попробуй повторить мой день спины…» - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Чери позирует в облегающем наряде, демонстративно качая спину. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
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«Нереальные объемы», «ты просто фантастическая», «так выглядит идеал», «очень красиво выглядишь», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери в развратном образе показала свои совершенные формы.
Ана Чери побаловала поклонников самым жарким образом, который только можно себе представить.
Звезда записала сторис, представ в топе с пикантным вырезом посередине. Тонкие белые резинки удерживали ткань.
Через тонкие резиночки выставился большой бюст. Размеры форм будоражили сознание.
К тому же Чери поднесла камеру поближе, чтобы показать свои идеальные формы еще лучше.
Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру
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