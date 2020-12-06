Это просто высший пилотаж

Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила безупречной фигурой, устроив жаркую тренировку в тесном наряде

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

«Попробуй повторить мой день спины…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Чери позирует в облегающем наряде, демонстративно качая спину. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

«Нереальные объемы», «ты просто фантастическая», «так выглядит идеал», «очень красиво выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что американская фитнес-модель Ана Чери в развратном образе показала свои совершенные формы.

Ана Чери побаловала поклонников самым жарким образом, который только можно себе представить.

Звезда записала сторис, представ в топе с пикантным вырезом посередине. Тонкие белые резинки удерживали ткань.

Через тонкие резиночки выставился большой бюст. Размеры форм будоражили сознание.

К тому же Чери поднесла камеру поближе, чтобы показать свои идеальные формы еще лучше.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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