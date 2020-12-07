Локдаун в Україні може позначитися на цінах на товари

Експерти попередили, що може статися, передає "Мінфін».

Відзначається, що скорочення попиту може привести до зниження цін на продукти і товари, як, наприклад, це відбувається з одягом, коли люди, працюючи з дому не так сильно її потребують. Про це заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, який вважає, що локдаун не вплине на ціни на продукти.

Однак, за словами експерта сечас ціни більше залежать від девальвації долара до Євро.

«Ми бачимо по товарах, продуктах харчування, ліках, які закуповуються в Європі за євро, що на девальвацію, яка відбулася до долара, умовно, на 10%, наклалася девальвація до Євро ще 15% і, відповідно, це дало помітне зростання. Друге - це те, що ми в цьому році отримуємо менший урожай зернових і багатьох інших культур і спочатку ми отримуємо зростання цін на те, що виробляється безпосередньо із зерна, а потім на м'ясо, молоко через нестачу кормів»,-заявив Вишлінський.

При цьому керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE) Юрій Шоломицький впевнений, що зростання цін на продукти від локдауну не залежатиме. Ціни на продукти в середньому зростуть на 4% в річному зрізі.

"Ціни ростуть рівномірно. На деякі продовольчі товари рух досить сильний. Але це залежить від врожаю. Це, наприклад, соняшникова олія. До 4% на рік, за прогнозами, зростання. Так має і залишитися", - прогнозує Шоломицький.

Однак є й інший варіант розвитку подій. За прогнозом президента Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекса Ліссітса незважаючи на поганий урожай, зниження попиту через закриття ресторанів і продуктових базарів може призвести до здешевлення продуктів, які складно зберігати.

Він упевнений, що значного подорожчання продуктів не буде.

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