Артистка показала себе, як є

Американська співачка і актриса Дженніфер Лопес порадувала шанувальників щасливим виглядом

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала у себе в Instagram свіже фото, на якому постала в домашньому повсякденному образі. Лопес проміняла розкішні сукні з зухвалими вирізами на об'ємний спортивний костюм яскраво синього кольору. Волосся артистка зібрала в пучок, в результаті чого стала не схожа сама на себе.

Лопес сиділа на газоні біля кущів, прикрашених гірляндами. Вона виглядала щасливою.

"Це найчудовіша пора року...", - підписала знімок зірка.

За кілька годин пост Дженніфер зібрав майже мільйон лайків. У коментарях у зірки залишили масу приємних слів.

"Ці кросівки круті", "Люблю тебе, кайф!", "Я так хотів тебе обійняти", "Ти така красива люблю тебе", "така милашка", "як завжди чудова Дженніфер", "вогонь", "Королева", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес вміє прикувати до себе увагу шанувальників. У своїй свіжій роботі співачка явно переборщила з декольте, засвітивши свої пружні форми і підкачані руки. Джей Ло підкорила жіночою харизмою на свіжих кадрах, змусивши говорити про себе.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес безсоромно вляглася на столі і звела з розуму засмаглими вигинами: «гаряча королева».

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