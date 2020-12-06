Розкішна Дженніфер Лопес показала, як проводить час зі своїми дітьми

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі співачки в Instagram.

Так, 51-річна зірка Джей Ло похвалилася домашнім знімком, на якому вона без макіяжу і яскравих нарядів.

На фото можна побачити, як Дженніфер Лопес в компанії своїх дітей насолоджується суботнім днем. Заради ніжного знімка Джей Ло відмовилася від макіяжу і постала перед фанатами в домашньому халаті.

"Мені подобається, що вони все ще хочуть сидіти у мами на колінах! Вдалої суботи", - написала Джей Ло в підписі до знімка і назвала своїх дітей "кокосиками".

Шанувальники та інші зірки шоу-бізнесу залишили під публікацією сотні захоплених коментарів.

"Боже, це неймовірно"," відмінне фото", " Ой, зробила мій день! Щасливої суботи тобі і твоїй родині", "яка красива сім'я", "вони назавжди залишаться маминими немовлятами", "Люблю тебе так сильно моя королева"," з суботою, мама, я був трохи пригнічений, і ця фотографія дійсно змусила мене посміхнутися!",- написали фанати під домашнім знімком Джей Ло.

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На одній з фан-сторінок знаменитості з'явилося фото з концерту. Джей Ло була одягнена в дуже тісний топ зі стразами, яким вона перетиснула свій апетитний бюст. Укорочений топ створив неповторний вигляд, зробивши акцент на пружному пресі 51-річної зірки.

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