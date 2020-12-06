Роскошная Дженнифер Лопес показала, как проводит время со своими детьми

Новая публикация появилась в личном микроблоге певицы в Instagram.

Так, 51-летняя звезда Джей Ло похвасталась домашним снимком, на котором она без макияжа и ярких нарядов.

На фото можно увидеть, как Дженнифер Лопес в компании своих детей наслаждается субботним днем. Ради нежного снимка Джей Ло отказалась от макияжа и предстала перед фанатами в домашнем халате.

"Мне нравится, что они все еще хотят сидеть у мамы на коленях! Удачной субботы", - написала Джей Ло в подписи к снимку и назвала своих детей "кокосиками".

Поклонники и другие звезды шоу-бизнеса оставили под публикацией сотни восторженных комментариев.

"Боже, это невероятно", "Отличное фото", "Ой, сделала мой день! Счастливой субботы тебе и твоей семье", "Какая красивая семья", "Они навсегда останутся мамиными младенцами", "Люблю тебя так сильно моя королева", "С субботой, мама, я был немного подавлен, и эта фотография действительно заставила меня улыбнуться!", - написали фанаты под домашним снимком Джей Ло.

До этого мы рассказывали, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая известна своими яркими шоу, в очередной раз зажгла на сцене

На одной из фан-страничек знаменитости появилось фото с концерта. Джей Ло была одета в очень тесный топ со стразами, которым она пережала свой аппетитный бюст. Укороченный топ создал неповторимый вид, сделав акцент на упругом прессе 51-летней звезды.

Напомним, что фигуристая Дженнифер Лопес в откровенном наряде покрутила бедрами перед знойными красавчиками.

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