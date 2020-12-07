Артистка показала себя, как есть

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников счастливым видом

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала у себя в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в домашнем повседневном образе. Лопес променяла роскошные платья с дерзкими вырезами на объемный спортивный костюм ярко синего цвета. Волосы артистка собрала в пучок, в результате чего стала не похожа сама на себя.

Лопес сидела на газоне возле кустов, украшенных гирляндами. Она выглядела счастливой.

«Это самое чудесное время года…», - подписала снимок звезда.

За несколько часов пост Дженнифер собрал почти миллион лайков. В комментариях у звезды оставили массу приятных слов.

«Эти кроссовки крутые», «Люблю тебя, кайф!», «Я так хотел тебя обнять», «Ты такая красивая люблю тебя», «такая милашка», «Как всегда великолепна Дженнифер», «Огонь», «Королева», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес умеет приковать к себе внимание поклонников. В своей свежей работе певица явно переборщила с декольте, засветив свои упругие формы и подкачанные руки. Джей Ло покорила женской харизмой на свежих кадрах, заставив говорить о себе.

Напомним, что Дженнифер Лопес бесстыже улеглась на столе и свела с ума загорелыми изгибами: «Горячая королева».

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