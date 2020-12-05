51-річна голлівудська зірка Дженніфер Лопес вразила шанувальників, показавшись в "домашньому" образі в ліжку

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на фан-сторінці знаменитості в Instagram.

Так, співачка позує, вмостившись на ліжку перед ноутбуком і планшетом. Джей Ло щось активно друкує, тримаючи в руці телефон.

"Мульти скрін, мультизадачна дівчина", - коротко підписала знімок вона.

Уточнимо, що шанувальники високо оцінили красу кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

«Сама милота», «виглядаєш щасливо», « ти настільки мила», «чарівна королева!», «вид Відпадний», «навіть в такому образі Джей Ло на висоті – крута», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка відома своїми яскравими шоу, в черговий раз запалила на сцені

На одній з фан-сторінок знаменитості з'явилося фото з концерту. Джей Ло була одягнена в дуже тісний топ зі стразами, яким вона перетиснула свій апетитний бюст. Укорочений топ створив неповторний вигляд, зробивши акцент на пружному пресі 51-річної зірки.

Волосся співачки було розпущене. Було видно, що вона знаходиться в русі .

Нагадаємо, що фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями.

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