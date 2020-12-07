Протягом робочого тижня з 7 по 11 грудня погода підготує українцям кілька "сюрпризів"

Свіжий прогноз опублікував Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, до кінця тижня в Україні очікується мінлива хмарність з опадами у вигляді дощів і мокрого снігу.

Сьогодні, 7 грудня, опадів не очікується, і найхолодніше буде на Сході, де стовпчики опустяться до -11 вночі, і до -3 вдень. У західних/центральних областях від -7 до + 1, а на півдні - від -8 до +2. У Києві також буде холодно: вдень -2..-4, а вночі похолодає до -8.

Завтра мокрий сніг з дощем очікується в західних областях, де вночі температура буде до -6 градусів, а вдень - до +2. Сильні морози прогнозують на півночі і Сході вночі — від -11 до -13, а вдень трохи "потеплішає" до -4. У столиці вдень також буде мінусова температура — від -2 до -4.

Опади у вигляді снігу з дощем 9 грудня прогнозують у південних регіонах, де вдень буде до + 2, а вночі - до -4. У східних і північних областях вночі морози до -11, а вдень очікується від -4 до -1. У Києві синоптики очікують вдень до -4, а вночі - до -8.

10 грудня в західних областях пройдуть дощі, можливий мокрий сніг. Температура вдень до + 6, а вночі - до -2. В інших областях істотно "потеплішає": якщо на Півночі вдень до -3, а вночі -4, то на Сході очікується до +4 градусів вдень, і від -3..-8 в нічний час. У Києві буде відносно холодно: -4..+ 1 протягом цілого дня.

В останній робочий день тижня синоптики обіцяють дощі. На заході вдень очікується до + 7, а вночі - +2..+4. Сильні морози підуть зі Сходу, тому вдень стовпчики термометрів покажуть -1..+ 3, а вночі - до -4 градусів. У південних регіонах синоптики обіцяють до + 10 градусів, а в Києві - до +1 вдень, і -4 вночі.

Нагадавши, погода розгойдає українців, синоптики попередили про перепади від морозів до +11.

Як повідомляла Politeka, погода не пощадить, українців попередили про різке похолодання та ожеледицю.

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