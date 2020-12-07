В течение рабочей недели с 7 по 11 декабря погода уготовит украинцам несколько "сюрпризов"

Свежий прогноз опубликовал Укргидрометеоцентр.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в Украине ожидается переменная облачность с осадками в виде дождей и мокрого снега.

Сегодня, 7 декабря, осадков не ожидается, и холоднее всего будет на Востоке, где столбики опустятся до -11 ночью, и до -3 днем. В западных/центральных областях от -7 до +1, а на Юге - от -8 до +2. В Киеве также будет холодно: днем -2..-4, а ночью похолодает до -8.

Завтра мокрый снег с дождем ожидается в западных областях, где ночью температура будет до -6 градусов, а днем - до +2. Сильные морозы прогнозируют на Севере и Востоке ночью — от -11 до -13, а днем немного "потеплеет" до -4. В столице днем также будет минусовая температура - от -2 до -4.

Осадки в виде снега с дождем 9 декабря прогнозируют в южных регионах, где днем будет до +2, а ночью - до -4. В восточных и северных областях ночью морозы до -11, а днем ожидается от -4 до -1. В Киеве синоптики ожидают днем до -4, а ночью - до -8.

10 декабря в западных областях пройдут дожди, возможен мокрый снег. Температура днем до +6, а ночью - до -2. В других областях существенно "потеплеет": если на Севере днем до -3, а ночью -4, то на Востоке ожидается до +4 градусов днем, и от -3..-8 в ночное время. В Киеве будет относительно холодно: -4..+1 на протяжении целого дня.

В последний рабочий день недели синоптики обещают дожди. На Западе днем ожидается до +7, а ночью - +2..+4. Сильные морозы уйдут с Востока, поэтому днем столбики термометров покажут -1..+3, а ночью - до -4 градусов. В южных регионах синоптики обещают до +10 градусов, а в Киеве - до +1 днем, и -4 ночью.

Напомним, погода раскачает украинцев, синоптики предупредили о перепадах от морозов до +11.

Как сообщала Politeka, погода не пощадит, украинцев предупредили о резком похолодании и гололедице.

Также Politeka писала, что декабрь разорвет Украину небывалыми «плюсами», но с погодой повезет не всем.