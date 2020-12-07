Відомий український фотограф і експерт на шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк зачарувала казковою зовнішністю
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію однакових фото, на яких розрізнялися тільки очі. Сама Соня була одягнена в обтягуючу чорну майку, яка підкреслила її видатні форми. Волосся зірки були акуратно укладені, а казковий макіяж додавав перчинки образу. Варто відзначити, що рум'яні щічки і ніжні очі Соні звели з розуму її шанувальників.
"Два питання: на якому фото рідний колір очей і з яким мені найкраще?",- запитала Плакидюк у своїх шанувальників.
За кілька годин пост дівчини зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.
"Сончик, чому ти така красива?", "З зеленими і світло-карими просто неймовірна краса", "мені дуже подобається з зеленими", "по-моєму, з рідним кольором найкрасивіше", "Муза", "красиво з різними кольорами", "Другі рідні. З усіма красуня!", "Соняяяя, вкрала моє серце", "дуже подобається коли у вас блакитні очі", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Соня Плакидюк знатно гульнула з Олею Поляковою і Машею Єфросиніною. Дівчина поділилася з шанувальниками фотографією, на якій вони разом квасили капусту і пили шампанське.
Нагадаємо, що Плакидюк задерла ногу в хутряному міні, вразивши епатажем:"Королева фламінго".
Як повідомляла Politeka, Плакидюк задерла сукню і показала свою подружку: "дві улюблені самочки...".
Також Politeka писала, що Плакидюк познущалася над Волочковою:"за допомогою пляшки...".