Відомий український фотограф і експерт на шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк зачарувала казковою зовнішністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію однакових фото, на яких розрізнялися тільки очі. Сама Соня була одягнена в обтягуючу чорну майку, яка підкреслила її видатні форми. Волосся зірки були акуратно укладені, а казковий макіяж додавав перчинки образу. Варто відзначити, що рум'яні щічки і ніжні очі Соні звели з розуму її шанувальників.

"Два питання: на якому фото рідний колір очей і з яким мені найкраще?",- запитала Плакидюк у своїх шанувальників.

За кілька годин пост дівчини зібрав майже 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Сончик, чому ти така красива?", "З зеленими і світло-карими просто неймовірна краса", "мені дуже подобається з зеленими", "по-моєму, з рідним кольором найкрасивіше", "Муза", "красиво з різними кольорами", "Другі рідні. З усіма красуня!", "Соняяяя, вкрала моє серце", "дуже подобається коли у вас блакитні очі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Плакидюк знатно гульнула з Олею Поляковою і Машею Єфросиніною. Дівчина поділилася з шанувальниками фотографією, на якій вони разом квасили капусту і пили шампанське.

Нагадаємо, що Плакидюк задерла ногу в хутряному міні, вразивши епатажем:"Королева фламінго".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк задерла сукню і показала свою подружку: "дві улюблені самочки...".

Також Politeka писала, що Плакидюк познущалася над Волочковою:"за допомогою пляшки...".