Учасник проекту "Холостячка", автор Студії" Квартал 95 " Олександр Еллерт прокоментував скандал, який спалахнув через його друга Алесандра Рибака

Ситуація Еллерт прокоментував на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що в сьомій серії «Холостячки», яку показали 4 грудня, один з фаворитів Мішиної Андрій Рибак на побаченні зробив відверте зізнання.

"Є дівчина, і я закоханий в неї. Прощай. Іду сюди, як на роботу. Я піду до фіналу", - сказав він.

Еллерт, коментуючи ситуацію, зазначив, що був невкурсі "подвійного життя" приятеля. Він додав, що визнання рибалки для нього було такою ж несподіванкою, як і для інших, оскільки про особисте життя вони не розмовляли.

"Для мене, як і для багатьох з вас, це теж був сюрприз. На зйомках "Холостячки" ми не нав'язувалися, не лізли, не розпитували, не чіпали і не обговорювали відносини один одного... І моя позиція в цьому питанні гранично проста: "всім чим треба – допоможу! Тільки скажи". Але він мовчав! У підсумку виявилося, що він і актор, і режисер... А ми з вами глядачі, спостерігаємо за бажанням", - заявив Еллерт.

При цьому він додав, що подія ніяк не вплинула на його відносинах з рибалкою, вони залишаються друзями.

На пост відреагувала і сама Мішина. "Невиправні", - написала вона.

Відзначимо, саме Еллерт багато хто вважає майбутнім переможцем шоу. Його з Мішиной бачили разом поза зйомками проекту.

Нагадавши, фаворитів "Холостячки" застукали удвох, несподівані кадри.

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