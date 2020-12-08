Популярні артистки йдуть на багато жертв заради краси, постійно вдосконалюючись і займаючись годинами в спортзалах

При цьому зірки не приховують, що їм доводиться йти на певні жертви заради краси: вони сидять на строгих дієтах, обмежують харчування, турбуються про зовнішній вигляд і заради вдалого виходу в світ іноді навіть кардинально змінюють імідж. Представляємо вам топ-добірку фото зірок, які проводять в спортзалі годинник, заради підтримки ідеального тіла.

Навесні, після настання карантину Тіна Кароль вперше показала, як займається в спортзалі і як взагалі проходять її будні. Як виявилося, зірка ходить в свій особистий зал і займається вже без допомоги тренера досить давно. Співачка любить активні тренування з акцентом на стегна. Також Кароль захоплюється йогою, тому більшість її костюмів мінімалістичні і зручні, без зайвих незручностей.

Настя Каменських після схуднення на 20 кілограм завжди заявляє в Instagram, що встає дуже рано, а також проводить щоранку на пробіжці, щоб зміцнити тіло. При цьому раз в кілька днів Каменських влаштовує силові тренування і дотримується режиму харчування, так як з народження схильна до повноти і їй треба підтримувати фігуру в тонусі.

Ані Лорак за час карантину поправилася, але швидко взяла себе в руки, сіла на сувору дієту, відмовилася від смакоти заради підтягнутих форм і стрункої фігури. Щоб вдало презентувати кліп, який випустила близько двох тижнів тому, зірка скинула кілька кг в екстреному порядку і навіть змінила зачіску.

Віра Брежнєва раніше проводила марафони по схудненню і заявляє, що її життя стало краще після того, як вона відмовилася від цукру. Зірка не тільки підтримує фігуру у формі, але і намагається займатися навіть під час гастролей. Через карантин в цьому році співачка практично не виступала, проте це не завадило їй влаштовувати фотосесії, дати пару успішних концертів і недавно здивувати виглядом в чорному боді.

Даша Ульянова-переможниця "Холостяка" є професійною гімнасткою. Даша не тільки вміє привернути увагу до себе, але ще і знає секрет схуднення. До шоу дівчина важила на дев'ять кг більше і одного разу не впізнала себе в дзеркалі. Щоб виглядати так, як звикла під час виступів, зірка не тільки скинула все зайве, але ще і змогла поліпшити форми і провела власний марафон.

Дженніфер Лопес справжня фанатка спорту і тренувань навіть під час свят. Лопес може займатися годинами, не шкодуючи себе, адже це приносить результат. У 51 рік співачка і актриса виглядає молодше багатьох моделей завдяки спортивним танцям і посиленим заняттям здатна вразити будь-кого.

Нагадавши, невгамовна Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, не встаючи з ліжка

Також Politeka писала, що ефектна Дженніфер Лопес без ліфчика поманила соковитими вигинами

А ще Politeka писала, що розпалена Дженніфер Лопес розбурхала фантазії, прикрасивши засмаглий бюст стразами