Популярные артистки идут на многие жертвы ради красоты, постоянно совершенствуясь и занимаясь часами в спортзалах

При этом звезды не скрывают, что им приходится идти на определенные жертвы ради красоты: они сидят на строгих диетах, ограничивают питание, беспокоятся о внешнем виде и ради удачного выхода в свет иногда даже кардинально меняют имидж. Представляем вам топ-подборку фото звезд, которые проводят в спортзале часы, ради поддержки идеального тела.

Весной, после наступления карантина Тина Кароль впервые показала, как занимается в спортзале и как вообще проходят ее будни. Как оказалось, звезда ходит в свой личный зал и занимается уже без помощи тренера довольно давно. Певица любит активные тренировки с акцентом на бедра. Также Кароль увлекается йогой, поэтому большинство ее костюмов минималистычны и удобны, без лишних неудобств.

Настя Каменских после похудения на 20 килограмм всегда заявляет в Инстаграм, что встает очень рано, а также проводит каждое утро на пробежке, чтобы укрепить тело. При этом раз в несколько дней Каменских устраивает силовые тренировки и придерживается режима питания, так как с рождения склонна к полноте и ей надо поддерживать фигуру в тонусе.

Ани Лорак за время карантина поправилась, но быстро взяла себя в руки, села на строгую диету, отказалась от вкусностей ради подтянутых форм и стройной фигуры. Чтобы удачно презентовать клип, который выпустила около двух недель назад, звезда сбросила несколько кг в экстренном порядке и даже сменила прическу.

Вера Брежнева ранее проводила марафоны по похудению и заявляет, что ее жизнь стала лучше после того, как она отказалась от сахара. Звезда не только поддерживает фигуру в форме, но и старается заниматься даже во время гастролей. Из-за карантина в этом году певица практически не выступала, однако это не помешало ей устраивать фотосессии, дать пару успешных концертов и недавно удивить видом в черном боди.

Даша Ульянова – победительница «Холостяка» является профессиональной гимнасткой. Даша не только умеет привлечь внимание к себе, но еще и знает секрет похудения. До шоу девушка весила на девять кг больше и однажды не узнала себя в зеркале. Чтобы выглядеть так, как привыкла во время выступлений, звезда не только сбросила все лишнее, но еще и смогла улучшить формы и провела собственный марафон. Девушка убеждала, что хороший прогиб в шпагате не для слабых, а настойчивых и показала настоящий мастер-класс.

Дженнифер Лопес настоящая фанатка спорта и тренировок даже во время праздников. Лопес может заниматься часами, не жалея себя, ведь это приносит результат. В 51 год певица и актриса выглядит моложе многих моделей благодаря спортивным танцам и усиленным занятием способна поразить любого.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати

Также Politeka писала, что эффектная Дженнифер Лопес без лифчика поманила сочными изгибами

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст стразами