Скандальна українська співачка MARUV, яка нещодавно осоромилася поїздкою до Росії, спокусила пікантним танцем з подругою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.

Так, співачка позує разом з подругою в «дірявому» вбранні, демонструючи бездоганну фігуру під час танцю. Ролик не був як-небудь підписаний, хоча її шанувальники були "без розуму" від побаченого.

"Красуня», «краща», «будь ласка, зроби зі мною, будь ласка – я обожнюю твої відоси», "ти крута - форми диво", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV не втомлюється епатувати публіку. Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) увірвалася у вітчизняний шоу-бізнес як грім серед ясного неба. Її пісні регулярно потрапляють у всілякі як українські, так і світові чарти.



28-річна співачка підкорила народ не тільки своїм талантом, а й епатажними образами.

Одним з найяскравіших з них вона продемонструвала, коли вона анонсувала нову пісню "Марія". Тоді Анна з'явилася в кадрі в улюбленому для себе червоному латексі.

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Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.