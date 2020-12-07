Скандальна українська співачка MARUV, яка нещодавно осоромилася поїздкою до Росії, спокусила пікантним танцем з подругою
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в TikTok.
Так, співачка позує разом з подругою в «дірявому» вбранні, демонструючи бездоганну фігуру під час танцю. Ролик не був як-небудь підписаний, хоча її шанувальники були "без розуму" від побаченого.
Епатажна Полякова без зайвої скромності показала, як виглядає після бурхливої ночі: "Яке щастя"
Лорак раптово набрала вагу, співачка показала кругленький живіт: "Мені здається, там..."
Фаворит "Холостячки" Мішиної та автор " Квартал 95" похвалився божевільним заробітком: "Один захід – $1500, плюс..."
Біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової, дитина теж постраждала: "Два дні дуже..."
"Красуня», «краща», «будь ласка, зроби зі мною, будь ласка – я обожнюю твої відоси», "ти крута - форми диво", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV не втомлюється епатувати публіку. Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) увірвалася у вітчизняний шоу-бізнес як грім серед ясного неба. Її пісні регулярно потрапляють у всілякі як українські, так і світові чарти.
28-річна співачка підкорила народ не тільки своїм талантом, а й епатажними образами.
Одним з найяскравіших з них вона продемонструвала, коли вона анонсувала нову пісню "Марія". Тоді Анна з'явилася в кадрі в улюбленому для себе червоному латексі.
Нагадавши, пристрасна MARUV пограла з бездонним декольте, публіка охнула
Також Politeka повідомляла, що гаряча MARUV потрусила принадами на камеру без білизни.