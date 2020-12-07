Скандальная украинская певица MARUV, которая недавно оскандалилась поездкой в Россию, соблазнила пикантным танцем с подругой

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в TikTok.

Так, певица позирует вместе с подругой в «дырявом» наряде, демонстрируя безупречную фигуру во время танца. Ролик не был как-либо подписан, хотя ее поклонники были «без ума» от увиденного.

«Красотка», «лучшая», «пожалуйста, сделай со мной, пожалуйста – я обожаю твои видосы», «ты крутая - формы загляденье», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица MARUV не устает эпатировать публику. Анна Корсун (настоящее имя певицы) ворвалась в отечественный шоу-бизнес как гром среди ясного неба. Ее песни регулярно попадают во всевозможные как украинские, так и мировые чарты.



28-летняя певица покорила народ не только своим талантом, но и эпатажными образами.

Одним из самых ярких из них она продемонстрировала, когда она анонсировала новую песню "Мария". Тогда Анна появилась в кадре в любимом для себя красном латексе.

Напомним, страстная MARUV поиграла с бездонным декольте, публика охнула

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья.