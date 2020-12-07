Супермодель з України Алла Костромічова, яка є ведучою проекту "Супер топ-модель по-українськи" захопила бездоганним виглядом зблизька

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Мамка повернулася! Ну що, як вам епізод?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Костромічова позує, максимально приспустивши плаття й осяявши шанувальників бездоганною посмішкою.

"Красуня», «увірвалася», «це було неймовірно", " дуже Вас не вистачало. Ось тепер почнеться міць«,» шикарно виглядаєте«,» нереально красива", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що ведуча популярного шоу «Супер топ-модель по-українськи» Алла Костромічева розкрилася і здивувала формами в сміливому образі

Знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в досить специфічному вбранні. Вона одягла сукню, ніби зібрану з різних частин: з чорної основи вибивається Різнокольоровий шматочок на грудях і мішкуватий лискучий рукав.

На знімку Алла Костромічова позує зі склянкою кави в студії (на задньому плані видно прожектор). Вона задерла руками частину сукні, яка і так оголила всю її ногу майже до пояса.

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі.

А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи «з келихом залізла на стіл, засвітивши» солодкі" місця.

Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила.