Супермодель з України Алла Костромічова, яка є ведучою проекту "Супер топ-модель по-українськи" захопила бездоганним виглядом зблизька
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.
"Мамка повернулася! Ну що, як вам епізод?» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Костромічова позує, максимально приспустивши плаття й осяявши шанувальників бездоганною посмішкою.
"Красуня», «увірвалася», «це було неймовірно", " дуже Вас не вистачало. Ось тепер почнеться міць«,» шикарно виглядаєте«,» нереально красива", - пишуть її шанувальники.
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До цього ми розповідали, що ведуча популярного шоу «Супер топ-модель по-українськи» Алла Костромічева розкрилася і здивувала формами в сміливому образі
Знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому постала в досить специфічному вбранні. Вона одягла сукню, ніби зібрану з різних частин: з чорної основи вибивається Різнокольоровий шматочок на грудях і мішкуватий лискучий рукав.
На знімку Алла Костромічова позує зі склянкою кави в студії (на задньому плані видно прожектор). Вона задерла руками частину сукні, яка і так оголила всю її ногу майже до пояса.
Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи" занадто ефектно задерла ногу до стелі.
А ще Politeka писала, що Костромічова з "Супер топ-модель по-українськи «з келихом залізла на стіл, засвітивши» солодкі" місця.
Також Politeka повідомляла, що Костромічова розбурхала відео з роздягненими хлопцями, Нікітюк оцінила.