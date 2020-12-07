Популярна українська співачка Світлана Лобода підкорила шанувальником новим чуттєвим образом
Зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася атмосферним фото напередодні випуску нового кліпу. Про це пише Politeka.net з посиланням на її Instagram.
Як стає зрозуміло з нового фото-тизера, найближчим часом Лобода збирається порадувати шанувальників новим музичним відео. На знімку вона позує у відповідному образі.
Для фото Лобода вибрала оригінальне біле плаття з безліччю рюшів і дуже глибоким декольте, з якого буквально вивалюється груди співачки.
Зірка позує на тлі вікна, млосно розкинувши руки в сторону. Навколо неї в позі з витягнутою вгору рукою стоять дівчатка в білих сукнях. Вся композиція виглядає дуже емоційно і загадковою.
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Шанувальники співачки тут же відреагували на її новий пост.
"У мене двоїсте почуття, боятися або радіти... але виглядає багатообіцяюче", "не обкладинка, а картина до фантастичної мелодрами", "це повинно бути щось особливе«,» це прекрасно ви як завжди прекрасні", "обпеклася об полум'я твоїх очей і понеслася!", "Вже відчувається що це буде бомба", "фрагмент з театральної сцени заворожує, треба сходити", "Шикарно просто супер!", "Так грандіозно стоїте, просто вау", - пишуть люди.
Нагадаємо, спокусниця Лобода обтягнула свою розкіш чорним латексом: "Нестерпно хороша".
Як повідомляла Politeka, Лобода в купальнику засвітила зайве між ніг, пікантне фото розбурхало мережу.
Також Politeka писала, що Лобода вразила наповал видом в чорному бікіні з пікантним ланцюжком: навіть на пляжі "тотал блек".