Гривня "збила пиху" з долара, курс валют здивує українців: нові дані НБУ

Курс валют в Україні 8 грудня "паралізує" на тлі посилення гривні, яка під покровом НБУ даватиме здачі.

Так, вічнозелений з Бенджаміном Франкліном сьогодні грандіозно впаде. Міжбанк відкриється з -5,19 пунктів. До середини минулого дня Долар вже впав на 3,05 грн, але цього національній валюті здалося мало.

Євро також варто чекати нового падіння. Йдеться про 13,09 пунктів.

Курс валют в Україні 8 грудня буде таким:

100 доларів – 2823,94 грн;

100 євро - 3425,86 грн.

Жорсткі обмеження через комуналку:що чекає пенсіонерів та одержувачів субсидій, " якщо загальна сума платежів..."

В Україні можуть ввести обмеження, які стосуються боржників по комуналці

До українців, які не платять за житлово-комунальні послуги, можуть застосовувати заходи, подібні до боржників-аліментників.

Відповідний проект постанови № 3613 / П вже зареєстрований в Раді минулого тижня.

Варто відзначити, в законопроекті передбачено введення обов'язкової реструктуризації строком до п'яти років заборгованості населення (у разі, якщо сума буде вище тієї, яку вказав уряд по кожному виду ЖК-послуг). Це буде можливо тільки за умови, якщо загальна сума платежів не перевищуватиме 25% доходів для субсидіантів і 20% - для пенсіонерів і людей, які отримують іншу соціальну допомогу.

Для населення, яке уклало договір про реструктуризацію діє порядок нарахування субсидій на оплату ЖК-послуг для оплати поточних платежів.

Крім того, будуть введені тимчасові обмеження до боржників. Наприклад, за рішенням суду, не можна буде виїжджати з України, керувати транспортом, користуватися зброєю і полювати.

Якщо українець не укладе договір про реструктуризацію і не сплатить борги, то сума буде стягуватися за рішенням суду.

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