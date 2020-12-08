Гривна «сбила спесь» с доллара, курс валют удивит украинцев: новые данные НБУ

Курс валют в Украине 8 декабря «парализует» на фоне усиления гривны, которая под покровом НБУ будет давать сдачи.

Так, вечнозеленый с Бенджамином Франклином сегодня грандиозно упадет. Межбанк откроется с -5,19 пунктов. К средине прошлого дня доллар уже упал на 3,05 грн, но этого национальной валюте показалось мало.

Евро также стоит ждать нового падения. Речь идет о 13,09 пунктах.

Курс валют в Украине 8 декабря будет таким:

100 долларов – 2823,94 грн;

100 евро – 3425,86 грн.

Жесткие ограничения из-за коммуналки: что ждет пенсионеров и получателей субсидий, "если общая сумма платежей..."

В Украине могут ввести ограничения, которые касаются должников по коммуналке

К украинцам, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, могут применять меры, подобные к должникам-алиментщикам.

Соответствующий проект постановления №3613/П уже зарегистрирован в Раде на прошлой неделе.

Стоит отметить, в законопроекте предусмотрено введение обязательной реструктуризации сроком до пяти лет задолженности населения (в случае, если сумма будет выше той, которую указало правительство по каждому виду ЖК-услуг). Это будет возможно только при условии, если общая сумма платежей не будет превышать 25% доходов для субсидиантов и 20% - для пенсионеров и людей, получающих другую социальную помощь.

Для населения, которое заключило договор о реструктуризации действует порядок начисления субсидий на оплату ЖК-услуг для оплаты текущих платежей.

Кроме того, будут введены временные ограничения к должникам. Например, по решению суда, нельзя будет выезжать из Украины, управлять транспортом, пользоваться оружием и охотиться.

Если украинец не заключит договор о реструктуризации и не оплатит долги, то сумма будет взиматься по решению суда.

Массовая вакцинация: в Минздраве детально объяснили, какие этапы ждут украинцев, "прививку получат..."

Детали рассказал исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

Так, первый этап вакцинации, по словам чиновника, будет проводиться, когда вакцину получат не менее 10% от общего населения страны. В этот этап прививку получат медработники, военные, работники социальной сферы, а также жители и персонал спецзаведений.

Второй этап вакцинации предусматривает, что вакцину получат 11-20% общего населения Украины. Сюда войдут люди из группы риска (старше 60 лет), работники учреждений образования, силовики, заключенные и арестованные, а также персонал из мест лишения свободы.

А вот третий этап вакцинации будет проходить, когда вакциной обеспечат до 50% населения Украины. Тогда будут прививать больных от 18 до 59 лет, а также другие категории населения и профессиональные группы, которые входят в группу риска.

При этом, рассказа Кузин, если какая-то группы будет отказывать от прививания, вакцину будут передавать следующим группам населения.

Локдаун на праздники: в Кабмине сделали уточнение

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что жесткий карантин в Украине на зимние праздники будет менее болезненным для экономики. Об этом он рассказал в понедельник, 7 декабря.

Усиление карантина ожидается в январе.

"Жесткие ограничения – это удар по экономике. Чем жестче они будут, тем сложнее будет выходить... Совмещение более жестких ограничений с праздничным периодом для экономики будет менее болезненным, чем введение их немедленно", – рассказал Немчинов.

Напомним, масочный режим решили ужесточить, озвучены новые правила

Как сообщала Politeka, пандемия пойдет на спад без локдауна

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